سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النفط يحوم قرب أعلى مستوى في شهرين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-27T05:06:47+0000
النفط يحوم قرب أعلى مستوى في شهرين

شفق نيوز/ حومت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوى لها في شهرين يوم الجمعة، ويتجه خام برنت نحو تحقيق أكبر قفزة أسبوعية في شهر ونصف مدعوما باحتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي وموسم القيادة الصيفي المقبل في الولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز تسعة سنتات إلى 117.31 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0247 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت إلى 118.17 دولارا في وقت سابق من الجلسة. ولكن الخام القياسي يتجه نحو تحقيق مكاسب نحو أربعة بالمئة هذا الأسبوع.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 113.91 دولارا للبرميل. ويتجه الخام الأمريكي أيضا نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.7 بالمئة.

وتتجه عقود خامي القياس إلى إنهاء الأسبوع على ارتفاع مع مواصلة المفوضية الأوروبية السعي لنيل تأييد جميع الدول الأعضاء في التكتل وعددها 27 للعقوبات الجديدة المقترحة على روسيا، إذ تشكل المجر حجر عثرة.

وقال مساعد كبير بحكومة المجر إن بلاده بحاجة إلى ما بين ثلاثة أعوام ونصف وأربعة أعوام للتوقف عن استخدام الخام الروسي وضخ استثمارات ضخمة لتعديل اقتصادها وإنها لا تستطيع دعم الحظر النفطي الذي يقترحه الاتحاد الأوروبي حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن جميع القضايا.

وقال كليفورد بينيت كبير الاقتصاديين في إيه.سي.واي للأوراق المالية "مزيج من الفقد الفعلي للإمدادات والرفض المتزايد لقبول الإمدادات من روسيا سيؤدي إلى ارتفاع هاتين السلعتين (النفط والغاز) ارتفاعا كبيرا".

وزادت الأسعار نحو 50 بالمئة منذ بداية هذا العام.

وقالت ستة مصادر في أوبك+ لرويترز إن من المتوقع أن تلتزم المجموعة باتفاق إنتاج النفط الذي أقرته العام الماضي خلال اجتماعها المزمع في الثاني من يونيو حزيران مع زيادة أهداف الإنتاج في يوليو تموز بواقع 432 ألف برميل يوميا، فيما يمثل رفضا للدعوات الغربية لزيادات أسرع في الإنتاج بهدف كبح الأسعار المرتفعة.

related

هبوط النفط يتسبب بخسائر في 6 بورصات عربية

Date: 2019-10-29 20:04:18
هبوط النفط يتسبب بخسائر في 6 بورصات عربية

انخفاض أسعار النفط بفعل زيادة كبيرة في المخزون الأمريكي

Date: 2021-11-03 05:44:53
انخفاض أسعار النفط بفعل زيادة كبيرة في المخزون الأمريكي

النفط يواصل خسائره وسط مخاوف الوباء وارتفاع مخزونات البنزين في امريكا

Date: 2021-08-19 05:25:31
النفط يواصل خسائره وسط مخاوف الوباء وارتفاع مخزونات البنزين في امريكا

النفط يسجل أسوأ انخفاض شهري له منذ اذار

Date: 2020-10-31 05:44:52
النفط يسجل أسوأ انخفاض شهري له منذ اذار

خبير عراقي يتوقع قفزة كبيرة في اسعار النفط بشهر تموز

Date: 2020-05-17 16:49:54
خبير عراقي يتوقع قفزة كبيرة في اسعار النفط بشهر تموز

أميركا.. أسعار "البنزين" في أعلى مستوياتها منذ 8 أعوام

Date: 2022-02-10 04:49:21
أميركا.. أسعار "البنزين" في أعلى مستوياتها منذ 8 أعوام

أسعار النفط تنتعش بعد خسائر حادة

Date: 2022-04-20 05:12:04
أسعار النفط تنتعش بعد خسائر حادة

النفط يرتفع بفعل انخفاض المخزونات الأمريكية

Date: 2020-12-30 06:47:42
النفط يرتفع بفعل انخفاض المخزونات الأمريكية