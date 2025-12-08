النفط يحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين بفعل توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين، يوم الاثنين، مع ترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن خفض محتمل في أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وهو ما قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة. ويواصل المستثمرون مراقبة التطورات الجيوسياسية التي تهدد الإمدادات من روسيا وفنزويلا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار تسعة سنتات إلى 63.84 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات ليصل إلى 60.16 دولارًا.

وأغلقت أسعار النفط جلسة يوم الجمعة عند أعلى مستوى لها منذ 18 نوفمبر/تشرين الثاني. وتُظهر بيانات بورصة لندن وجود احتمال بنسبة 84% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط توقعات بأن يكون من أكثر الاجتماعات انقسامًا منذ سنوات.

وفي أوروبا، لا تزال محادثات السلام الخاصة بأوكرانيا تراوح مكانها، في ظل استمرار الخلافات بشأن الضمانات الأمنية لكييف ووضع الأراضي التي تسيطر عليها روسيا. كما تتباين المواقف الأميركية والروسية بشأن مقترح السلام الذي قدمته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

تزامنًا مع ذلك، تدرس دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي استبدال سقف سعر صادرات النفط الروسية بحظر كامل للخدمات البحرية المرتبطة بها، وهو إجراء قد يحدّ من الإمدادات الروسية بشكل أكبر.

كما رفعت الولايات المتحدة من مستوى الضغط على فنزويلا، عبر استهداف قوارب تتهمها بتهريب المخدرات، إلى جانب تصريحات تشير إلى احتمال اتخاذ خطوات عسكرية ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

وفي سياق متصل، زادت شركات التكرير المستقلة في الصين مشترياتها من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات من المخزون البري، بعد حصولها على حصص استيراد جديدة، مما ساهم في تخفيف تخمة المعروض.