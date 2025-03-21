النفط يحقق مكاسب أسبوعية بفعل عقوبات ترامب وخطة أوبك+

شفق نيوز/ سجلت أسعار النفط مساء الجمعة، مكاسب أسبوعية هي الثانية خلال شهر آذار/مارس الجاري، وذلك في وقت رفعت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران وأحدث خطة إنتاج من مجموعة منتجي أوبك+ توقعات بزيادة العرض.

‎وبحسب وكالة رويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات عند 72.03 دولارا للبرميل بحلول الساعة 6:52 مساء بتوقيت العراق، كما تجاوزت العقود الآجلة للخام الوسيط في غرب تكساس 14 سنتا، أو 0.2٪، إلى 68.21 دولاراً.

ووفق الوكالة، كان برنت على الطريق الصحيح للارتفاع بأكثر من 2٪ وخام تكساس الوسيط حوالي 1.7٪، مما يمثل أكبر مكاسبها منذ الأسبوع الأول من العام.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد أعلنت بوقت سابق من اليوم، فرض عقوبات جديدة متعلقة بقطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، وشملت فرداً واحداً وعدداً من الكيانات والسفن، بينها مصفاة نفط "تيبوت" التي اعتبرتها "شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي للنظام الإيراني".