النفط يحافظ على مكاسبه مع ترقب تأثير الهجمات على المصافي الروسية

شفق نيوز- بغداد

استقرت أسعار النفط دون تغيير يُذكر، يوم الاثنين، مع تقييم المستثمرين لتأثير هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية، استهدفت مصافي نفط روسية، قد تُعطّل صادراتها من الخام والوقود، بينما يراقبون أيضا نمو الطلب الأمريكي على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات لتسجل 67.02 دولارا للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات ليسجل 62.77 دولارا للبرميل

وارتفعت العقود بأكثر من 1% الأسبوع الماضي مع تصعيد أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية النفطية الروسية، بما في ذلك أكبر محطة لتصدير النفط في بريمورسك ومصفاة كيريشينفتيورجسينتيز، وهي واحدة من أكبر مصفاتين في روسيا.

جاء ذلك وسط تقييم المستثمرين لتداعيات هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت روسية، بينها ميناء بريمورسك (طاقته نحو مليون برميل يومياً) ومصفاة كيريشي التي تعالج 355 ألف برميل يومياً.

ورغم الأضرار، أكد مسؤولون روس استمرار الإنتاج في بعض المناطق.

من جانبه، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته، ملوّحاً بعقوبات جديدة على موسكو، وداعياً أوروبا لتشديد موقفها ووقف شراء النفط الروسي.

كما يترقب المستثمرون محادثات التجارة الأمريكية – الصينية في مدريد، إلى جانب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 16 و17 أيلول/ سبتمبر، وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بعد بيانات أضعف عن التوظيف وارتفاع التضخم.