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النفط يحافظ على مكاسبه مع تخفيف القيود في اوربا وامريكا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-04T05:51:38+0000
النفط يحافظ على مكاسبه مع تخفيف القيود في اوربا وامريكا

شفق نيوز/ حافظ النفط على مكاسبه يوم الثلاثاء، مع تفاؤل بأن استئناف النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا سيعزز الطلب.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود المفروضة على المسافرين الذين تم تطعيمهم هذا الصيف، بينما تستعد الولايات في جميع أنحاء منطقة نيويورك لتخفيف القيود المفروضة على السفر، مما يعوض المخاوف بشأن ضعف استهلاك النفط في أجزاء من آسيا، بما في ذلك الهند ، حيث لا يزال Covid-19 متفشيًا.

ونزل سعر الخام الأمريكي WTI لتسليم يونيو/ حزيران بشكل طفيف عند 64.46 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 0.5:30 بتوقيت غرينتش.

وتراجع سعر نفط برنت لشهر يوليو بمقدار 3 سنتات إلى 67.53 دولارا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE.

كما ستشجع قوة السوق حتى الآن في مايو/ أيار أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائهم بينما يستعيدون بعض البراميل التي خفضوها في وقت سابق.

وقال العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، إن الأسعار ستظل على الأرجح عند 65 دولارًا للبرميل في الأشهر المقبلة.

ومع ذلك، ما تزال الأزمة الصحية في الهند خطيرة مع تزايد الإصابات والوفيات، بينما يقاوم رئيس الوزراء ناريندرا مودي النداءات لفرض إغلاق آخر على مستوى البلاد عبر ثالث أكبر مستورد للنفط.

وفي أماكن أخرى من آسيا، أبلغت دول مثل اليابان وتايلاند ولاوس ونيبال وبوتان عن زيادات كبيرة في الإصابات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

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