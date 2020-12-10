النفط يحافظ على مكاسبه مع اطلاق لقاح كورونا

شفق نيوز/ حافظت أسعار النفط على مكاسبها يوم الخميس ، بعد ان ارتفعت امس الاربعاء لاكثر من 1% مدعومة بإطلاق لقاح COVID-19 في بريطانيا والموافقة الوشيكة على لقاح في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى انتعاش في الطلب على الوقود، على الرغم من الزيادة الكبيرة في مخزونات الخام الامريكية الاسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.48 بالمئة إلى 45.74 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0200 بتوقيت جرينتش بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.41 بالمئة إلى 49.06 دولارا للبرميل. تغيرت الأسعار قليلا بين عشية وضحاها.

وقال ستيفن إينيس ، كبير استراتيجيي السوق في Axi ، في مذكرة: "يسود التفاؤل بشأن اللقاح ويستمر في الحد من أي عمل سلبي خطير".

يمكن أن تبدأ التطعيمات في أقرب وقت في نهاية هذا الأسبوع في الولايات المتحدة ، مع اجتماع لجنة من المستشارين اليوم الخميس لمناقشة ما إذا كان ينبغي أن توصي إدارة الغذاء والدواء بترخيص استخدام لقاح Pfizer / BioNTech.

ووافقت كندا على أول لقاح لفيروس كوفيد -19 يوم الأربعاء وقالت إن التطعيمات ستبدأ الأسبوع المقبل.

كما تلقت أسعار النفط دعما من بعض التوتر بعد أن اشتعلت النيران في بئرين في حقل نفط صغير في شمال العراق فيما وصفته الحكومة بـ "هجوم إرهابي" ، رغم أن الإنتاج لم يتأثر.

الا ان السوق تجاهلت الزيادة الكبيرة غير المتوقعة في مخزونات الخام الأمريكية في البيانات الحكومية الصادرة يوم الأربعاء، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض صادرات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ 2018.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام ارتفعت 15.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من ديسمبر كانون الأول.