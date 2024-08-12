النفط يحافظ على مكاسبه بدعم توترات الشرق الأوسط

شفق نيوز/ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين، حيث احتفظت بمعظم مكاسبها التي تجاوزت ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، بدعم من التوترات الجيوسياسية وبيانات اقتصادية أفضل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات بما يعادل 0.09 بالمئة إلى 79.59 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:21 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين أو 0.03 بالمئة إلى 76.86 دولارا.

وقال محللون في بنك إيه إن زد في مذكرة "إن المتداولين يظلون على دراية بالتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وواصل خطر التصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دعم الأسعار .

وأنهى خام برنت الأسبوع الماضي مرتفعا بأكثر من 3.5% على أساس أسبوعي، في حين حقق خام غرب تكساس الوسيط مكاسب بأكثر من 4%، بفضل بيانات اقتصادية داعمة وتزايد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية.