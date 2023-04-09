النفط يتأرجح بين الصعود للـ100 دولار مع أزمة تايوان واحتمال الهبوط من جديد

شفق نيوز/ أعلنت أوبك + خفض إنتاجها اليومي بمقدار 1.65 مليون برميل يوميًا لتصعد أسعار النفط بقوة وتتخارج العديد من التصريحات الغاضبة من الجانب الأمريكي الذي يخشى أن تؤثر هذه الزيادة على معدلات التضخم المرتفعة بالفعل في الولايات المتحدة.

لكن السؤال الآن وبعد أن هدأت فورة الخفض، ينظر المتداولون إلى النفط بتساؤل هل سيستمر في الصعود مستغلًا التوترات الجيوسياسية الجديدة بين الصين وأمريكا بسبب شبه جزيرة تايوان، أم أن الأسعار تنخفض تدريجيًا من جديد؟

رفعت البنوك الكبرى في أمريكا توقعاتها لسعر النفط ومنها ويلز فارجو وجولدمان ساكس (NYSE:GS) فور خفض أوبك+ ومع ذلك لا يزال العديد من المتداولين يعتقدون أن الآفاق الاقتصادية المتوترة ستمنع إجراءات المجموعة من دفع الأسعار للأعلى. فمؤشرات الطلب بدأت أيضًا في وميض علامات التحذير.

قد ينتهي به الأمر إلى أن يصبح الاختبار النهائي لما يهم السوق أكثر: إحكام الإمدادات، أو صورة الطلب الباهتة. من المرجح أن يؤدي ذلك إلى مزيد من عدم اليقين بشأن اتجاه الأسعار - وهو تطور معقد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ومحافظي البنوك المركزية في العالم في معركتهم المستمرة ضد التضخم.

قالت ليفيا جالاراتي، كبيرة المحللين في إنرجي أسبكتس: "إنه سوق صعب للغاية للتداول في الوقت الحالي". "إذا كنت متداولًا، فأنت محشور بين ما يحدث على مستوى الاقتصاد الكلي وما يحدث بشكل أساسي. إنهما اتجاهان مختلفان ".

هناك شيء واحد مؤكد: لقد تم الآن ترسيخ تحول كبير في السيطرة على السوق في أيدي المملكة العربية السعودية وحلفائها، مع تداعيات هائلة على الجغرافيا السياسية والاقتصاد العالمي.

استمر المستثمرون في مكافأة عمال الحفر الأمريكيين على انضباط الإنتاج، مما يجعل من غير المرجح أن تقوم شركات النفط الصخري مرة أخرى بنوع النمو المضطرب الذي ساعد في إبقاء تضخم الطاقة في حالة ترويض في العقد الماضي. وهذا يترك سوق النفط تحت إشراف أوبك + في وقت توقع فيه بعض الخبراء أن الطلب يتجه إلى مستوى قياسي.

وقال رايان فيتزموريس، المتداول الرئيسي في مؤشر شركات سمسرة السلع Marex Group Plc، "إن التخفيضات المفاجئة لأوبك أثارت بالفعل مخاوف من عودة التضخم." وأضاف: "هذه المخاوف المتجددة بشأن التضخم يجب أن تزيد فقط" في الأشهر المقبلة. وفيما يلي نلقي نظرة على أهم ما سينظر إليه المتداولين في الفترة المقبلة.

الطلب الصيفي

ضرب توقيت قرار أوبك على وتر حساس غريب لكثير من خبراء النفط.

لن تدخل تخفيضات الإنتاج حيز التنفيذ حتى شهر مايو، ومن المرجح أن يتم الشعور بالكثير من التداعيات في النصف الثاني من العام. هذا هو الوقت الذي يصل فيه الطلب على النفط عادة إلى ذروته الموسمية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى موسم القيادة الصيفي المزدحم في الولايات المتحدة. إنها أيضًا النقطة التي من المتوقع أن تبدأ فيها إعادة الانفتاح الاقتصادي في الصين في التأرجح بكامل طاقتها، مما يدعم الطلب بشكل أكبر.

عادة، قد ترغب أوبك في الاستفادة من هذا الاستهلاك المفاجئ عن طريق البيع في السوق قدر الإمكان. وبدلاً من ذلك، فإن الخفض يعني أن الكارتل يتراجع. أثار هذا الجدل حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي في نهاية المطاف إلى دفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل مع ارتفاع الطلب، أو ما إذا كان الاتحاد وحلفاؤه، بدلاً من ذلك، يستعدون لموسم الركود الصيفي من الاستهلاك الفاتر.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في آي إن جي: "بينما يُنظر إلى تخفيضات أوبك + الظاهرة على السطح على أنها صعودية بشكل عام، فإنها تثير أيضًا مخاوف بشأن توقعات الطلب". "إذا كانت أوبك + واثقة من توقعات قوية للطلب هذا العام، فهل سيشعرون حقًا بالحاجة إلى خفض الإمدادات؟

تؤكد التحركات في أسواق الوقود العالمية على شكوك الطلب. بينما ارتفعت أسعار النفط، كانت التحركات على المنتجات المكررة أقل وضوحًا، مما أدى إلى تقلص هوامش أرباح المصافي (TADAWUL:2030) في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة. في آسيا، تشير أسعار الديزل، أحد منتجات التكرير الرئيسية، إلى مخاوف متزايدة من التباطؤ مع تقلص الفوارق الزمنية إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر.

منحنى العقود الآجلة

كان الحديث عن 100 دولار من النفط ضجيجًا منذ نهاية العام الماضي، ولكن يبدو أن العلبة تتزايد باستمرار. أولاً، توقع بعض المحللين أن تصل الأسعار إلى هذا الحد في الربع الثاني من عام 2023. تم دفع العرض إلى النصف الثاني من العام، والآن حتى بعض أكبر المضاربين على الارتفاع لا يتوقعون ظهور الرقم السحري حتى 2024.

يعكس منحنى العقود الآجلة للنفط تلك التوقعات. ارتفعت أسعار العقود المرتبطة بعمليات التسليم حتى ديسمبر 2024 و2025، حتى مع بدء تراجع العقود الآجلة القياسية لشهر الاستلام.

وقال هاري ألثام المحلل لدى ستون إكس للسمسرة "خفض إنتاج أوبك + يثير بالتأكيد احتمال 100 دولار للبرميل هذا العام، على الرغم من أنه ليس مؤكدًا بأي حال من الأحوال". "من الواضح أن ضعف جانب الطلب الناجم عن اعتبارات النمو يلعب دورًا أكثر بروزًا."

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