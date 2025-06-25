النفط يتنفس الصعداء بعد هبوط حاد والأسواق تترقب

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد أن تنفست الصعداء عقب تراجع حاد استمر ليومين، هو الأكبر منذ عام 2022، بينما يقيّم المستثمرون صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتًا، بنسبة 1.1%، لتسجل 67.89 دولارًا للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتًا أو بنسبة 1.1% إلى 65.08 دولارًا للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وكان الخامان قد بلغا أدنى مستوياتهما منذ 10 و5 حزيران على التوالي، وهي المستويات التي سُجلت قبل الضربة الإسرائيلية المفاجئة على منشآت عسكرية ونووية في إيران في 13 يونيو.

وجاءت مكاسب اليوم بعد أن منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الصين، أكبر مستورد للنفط الخام الإيراني، الضوء الأخضر لمواصلة شراء النفط من طهران، ما بدا أنه تقويض لسنوات من العقوبات الأميركية. إلا أن مسؤولًا كبيرًا في البيت الأبيض أكد لاحقًا أن القيود المفروضة على إيران ستظل سارية.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر مطلع الأسبوع، عقب الضربات الجوية الأميركية على منشآت نووية إيرانية، لكن تقييمًا أوليًا لوكالات الاستخبارات الأميركية أشار إلى أن تلك الهجمات لم تدمر القدرات النووية الإيرانية، بل أرجأتها لبضعة أشهر فقط.

وبينما أبدت كل من إيران وإسرائيل، أمس الثلاثاء، إشارات إلى انتهاء الحرب الجوية بينهما "في الوقت الراهن"، فإن تدخل الولايات المتحدة المباشر أثار قلق المستثمرين بشأن مصير مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس الإمدادات العالمية من النفط الخام والوقود، بواقع 18 إلى 19 مليون برميل يوميًا.

ويترقب المستثمرون بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية بشأن مخزونات النفط الخام والوقود، والمقرر صدورها اليوم، بعد أن أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي انخفاض المخزونات بمقدار 4.23 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 20 يونيو.

ومن المقرر أن يعقد تحالف "أوبك+" مؤتمرًا عبر الفيديو في 6 يوليو/تموز المقبل، للنظر في زيادة إضافية في الإمدادات اعتبارًا من أغسطس/ آب.