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النفط يتعافى من أدنى مستوياته في 6 أشهر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-17T20:39:31+0000
النفط يتعافى من أدنى مستوياته في 6 أشهر

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط حوالي 1.5 في المئة بعد أن سجلت أدنى مستوى في ستة أشهر يوم الأربعاء، إذ غطى هبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية على القلق حيال تزايد إنتاج وصادرات روسيا وكذلك مخاوف الركود.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون الخام في الولايات المتحدة هبط 7.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس آب إلى 425 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محليين استطلعت رويترز آراءهم والتي كانت تشير إلى انخفاض قدره 275 ألف برميل.

وأنهت عقود خام برنت جلسة التداول مرتفعة 1.31 دولار، أو 1.42 بالمئة، لتسجل عند التسوية 93.65 دولاراً للبرميل. وفي وقت سابق في الجلسة، دفعت مخاوف الركود خام القياس العالمي إلى أدنى مستوى منذ فبراير شباط عند 91.51 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.58 دولار، أو 1.8 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 88.11 دولارا للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن صادرات الخام الأمريكية قفزت إلى خمسة ملايين برميل يوميا، وهو أعلى مستوى مسجل، بينما يجري تداول الخام الأمريكي بخصم كبير عن برنت مما يجعل مشتريات الخام الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

وفي علامة على طلب قوي، هبطت مخزونات البنزين 4.6 ملايين برميل وهو ما يزيد كثير عن الانخفاض الذي كان متوقعا والبالغ 1.1 مليون برميل.

وتنتظر السوق تطورات من محادثات لإحياء اتفاق إيران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية والذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة في صادرات الخام الإيرانية.

وقال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنهما يدرسان رد إيران على ما أسماه الاتحاد مقترحه "الأخير" لإنقاذ الاتفاق.

وقال محللون ببنك جولدمان ساكس إن عودة لإمدادات الخام الإيرانية ستخفض توقعاتهم لسعر برنت للعام 2023 بما يتراوح بين خمسة إلى عشرة دولارات للبرميل.

رويترز 

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