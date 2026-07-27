النفط يتراجع 4% مع انحسار التوتر بين واشنطن وطهران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط العالمية بنحو 4% في مستهل تعاملات الاثنين، بعد توقف الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما عزز الآمال بإمكانية احتواء التوترات وعودة المسار الدبلوماسي، الأمر الذي خفف المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات في المنطقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.96 دولار، أو 4.1%، لتسجل 92.82 دولارًا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط 4.02 دولارات، أو 4.5%، إلى 85.29 دولارًا للبرميل، بعد أن كان الخامان قد سجلا مكاسب قوية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وجاء هذا التراجع بعدما أعلن السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة أن الرئيس دونالد ترمب قرر تعليق الهجمات الأميركية لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية، في خطوة هدأت من مخاوف الأسواق بشأن استمرار التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

ورغم وقف القتال، لا تزال حركة الملاحة في مضيق هرمز دون مستوياتها الطبيعية، كما تراجعت حركة السفن عبر مضيق باب المندب عقب الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية على ساحل البحر الأحمر، ما يشير إلى استمرار الحذر في قطاع الشحن البحري.

وفي الوقت نفسه، أعلنت أوكرانيا تنفيذ هجمات استهدفت عدة مواقع نفطية روسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، في تطور يبقي المخاوف قائمة بشأن استقرار الإمدادات العالمية، رغم تراجع حدة التوتر في الشرق الأوسط.