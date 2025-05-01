النفط يتراجع ويسجّل أكبر انخفاض شهري منذ 2021

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط ،اليوم الخميس، مساءا إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل، في انخفاض هو الأول من نوعه منذ 9 نيسان/ أبريل، وسط تقلبات حادة في سوق النفط العالمي.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار، بنسبة تغير 1.92 ‎%‎ لتصل إلى 59.89 دولارًا للبرميل ،كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.24 دولار، أي ما يعادل 2.13%، لتصل إلى 56.98 دولارًا.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو بي إس: "لا يزال سوق النفط يشعر بالقلق إزاء ضعف نمو الطلب على النفط خلال الأشهر المقبلة بسبب التوترات التجارية فضلا عن سرعة تخفيف تخفيضات إنتاج أوبك+".

وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعًا طفيفًا صباح اليوم قبل أن تستقر لاحقًا، متأثرة بإشارات حول نية السعودية زيادة إنتاجها من النفط، بالإضافة إلى صدور بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام الحالي.