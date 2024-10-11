النفط يتراجع وسط مخاوف من حرب المنطقة

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة بعد ارتفاع في اليوم السابق، ولكنها ظلت محددة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وبحسب وكالة رويترز، يوازن المستثمرون تأثير أضرار الإعصار على الطلب الأمريكي، بالتزامن مع أي انقطاع واسع في الإمدادات في حال هاجمت إسرائيل مواقع النفط الإيرانية.

‎وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 29 سنتا، أو 0.4٪، إلى 79.11 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0430 بتوقيت جرينتش.

كما هبطت العقود الآجلة للنفط الخام الوسيط في غرب تكساس بمقدار 21 سنتا، أو 0.3٪، إلى 75.64 دولاراً للبرميل، في وقت كان كلا المعيارين يتجهان إلى زيادة بنسبة 1٪ -2٪ خلال الأسبوع الجاري.