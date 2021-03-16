النفط يتراجع وسط مخاوف من التخزين واحتمالية إيقاف اللقاح

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مع تزايد المخاوف بشأن زيادة المخزونات في الولايات المتحدة، وتهديد دول من بينها ألمانيا وفرنسا على وقف التطعيمات ضد فيروس كورونا.

ونزل خام برنت 58 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 68.30 دولارا بحلول الساعة 05:41 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط 0.5 بالمئة يوم الاثنين. ونزل الخام الأمريكي 61 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 64.78 دولارا للبرميل بعد أن تراجع 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتخطط ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لتعليق حقن أسترازينيكا بي إل سي COVID-19 بعد تقارير عن آثار جانبية خطيرة محتملة، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية قالت إنه لا توجد صلة مؤكدة للقاح.

تعمل هذه التحركات على تعميق المخاوف بشأن بطء وتيرة التطعيم في المنطقة ، مما قد يؤخر أي انتعاش اقتصادي من الوباء في واحدة من أكثر المناطق تضرراً.

وأدى الوباء إلى تجريد الطلب على النفط ، لكن الأسعار عادت إلى مستوياتها قبل الأزمة الصحية العالمية، لكن لم يتم تحديدها إلا لأن عمليات التطعيم كانت بطيئة في معظم البلدان.

في الولايات المتحدة، ترتفع المخزونات أيضًا بسبب "التجميد الكبير" في الشهر الماضي والذي أوقف عمليات التكرير التي استغرقت وقتًا للعودة بالكامل.

،ارتفعت مخزونات النفط الخام الامريكية بمقدار 12.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 اذار ، مقابل توقعات المحللين بارتفاع أقل من 1 مليون برميل.