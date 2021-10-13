النفط يتراجع وسط مخاوف التضخم وارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الأربعاء، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي في الصين والهند وأوروبا إلى رفع التضخم وإبطاء النمو العالمي، مما يقلل الطلب على النفط.

كما أثر الدولار الأمريكي القوي، الذي يتم تداوله بالقرب من أعلى مستوى في عام واحد، على أسعار النفط، حيث إنه يجعل النفط أكثر تكلفة لأولئك الذين يملكون عملات أخرى.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات أو 0.07 بالمئة إلى 80.56 دولارا للبرميل في الساعة 05:11 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 12 سنتا يوم الثلاثاء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات، أو 0.08٪ ، إلى 83.36 دولارًا للبرميل.

خفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو في الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى الأخرى بسبب مخاوف من أن تعطل سلسلة التوريد وضغوط التكلفة تعيق تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.

ومع ذلك، لا يزال مراقبو النفط يركزون على ما إذا كان ارتفاع أسعار الغاز والفحم سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات النفطية لتوليد الطاقة.