النفط يتراجع وسط تقييم المستثمرين لتأثير الرسوم الجمركية الأميركية

شفق نيوز- بغداد / أربيل

انخفضت أسعار النفط قليلاً، اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين في الجلسة السابقة، فيما يراقب المستثمرون التطورات الجديدة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية ويحاولون قياس تأثيرها.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتاً، أو 0.3%، إلى 69.95 دولاراً للبرميل بحلول الساعة الـ 01:21 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً، أو 0.4%، إلى 68.12 دولاراً للبرميل.

ومنح أحدث تأجيل لتطبيق الرسوم الجمركية أقدم عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعض الأمل للشركاء التجاريين الرئيسيين، اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، في إمكان التوصل إلى اتفاقات لتخفيف الرسوم، في حين أثار حيرة بعض المصدرين الأصغر حجماً مثل جنوب إفريقيا، وترك الشركات في حيرة بشأن المسار المستقبلي.

وأضاف أنه سيفرض رسوماً 50% على النحاس المستورد، وسيطبق قريباً رسوماً دأب على التهديد بفرضها على أشباه الموصلات والأدوية، موسعاً بذلك نطاق حربه التجارية التي هزّت الأسواق العالمية.

وفي حين أثارت الرسوم الجمركية مخاوف من انهيار الطلب على النفط، فإن الطلب القوي على السفر في عطلة الرابع من يوليو/تموز عزز الآمال.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش في وقت لاحق اليوم.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها عن توقعات الطاقة على المدى القصير إن من المتوقع أن ينتج أكبر منتج للنفط في العالم 13.37 مليون برميل يوميا من النفط في عام 2025، مقابل توقعات الشهر الماضي البالغة 13.42 مليون برميل يوميا.