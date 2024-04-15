النفط يتراجع والذهب يرتفع بفعل توترات الشرق الأوسط

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط عند فتح الأسواق الآسيوية، يوم الاثنين، مع تقليص أطراف السوق لعلاوات المخاطر في أعقاب هجوم إيراني على إسرائيل في وقت متأخر يوم السبت.

وبحلول الساعة 12:56 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يونيو/حزيران 24 سنتا إلى 90.21 دولارا للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/أيار 38 سنتا إلى 85.28 دولارا للبرميل.

وأثار الهجوم الإيراني، وهو الأول من بلد منذ 30 عاماً، مخاوف من صراع إقليمي أوسع يؤثر على حركة النفط عبر الشرق الأوسط.

وصعدت أسعار النفط يوم الجمعة مع ترقب الرد الإيراني على استهداف قنصليتها، ولامست أعلى مستوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول.

لكن الأسعار أنهت معاملات الأسبوع منخفضة واحدا بالمئة بعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام.

على صعيد مواز، صعدت أسعار الذهب، يوم الاثنين، وحامت أدنى من مستوى مرتفع على نحو قياسي بلغته في الجلسة السابقة، إذ عزز تصاعد التوتر في الشرق الأوسط شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 00:56 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2350.59 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغ الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2431.29 دولار للأوقية يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2366.40 دولار للأوقية.

وتسببت بيانات اقتصادية أمريكية في الآونة الأخيرة بشأن سوق العمل والتضخم في عودة توقعات السوق مجددا بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وتقلص أسعار الفائدة الأعلى جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.98 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 973.05 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1038.99 دولار للأوقية.