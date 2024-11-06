النفط يتراجع والدولار يرتفع بعد انتخاب ترامب

شفق نيوز/ هبطت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة يوم الأربعاء، بعد انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، مما دفع الدولار إلى الارتفاع.

وتوقعت مؤسسة إديسون للأبحاث أن ترامب (78 عامًا) استعاد البيت الأبيض من خلال تأمين أكثر من 270 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة للفوز بالرئاسة، وذلك بعد حملة من الخطابات المظلمة التي عمقت الاستقطاب في البلاد.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولارًا واحدًا بما يعادل 1.32 بالمئة إلى 74.53 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 93 سنتًا أو 1.29 بالمئة إلى 71.06 دولار للبرميل.

وبالإضافة إلى تأثير ارتفاع قيمة الدولار على أسعار السلع الأساسية، فإن رئاسة ترامب قد تؤدي إلى سياسات قد تزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني، مما يضعف الطلب على النفط في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وفقًا للمحللة المستقلة تينا تنج.

ويتجه الدولار إلى تسجيل أكبر ارتفاع يومي له منذ مارس/آذار 2020 مقابل نظرائه الرئيسيين مع انطلاق ما يسمى "صفقات ترامب".

ويؤدي ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى جعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية مثل النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في يو بي إس: "رئاسة ترامب لها تأثير سلبي. الرسوم الجمركية ستكون سلبية على النمو الاقتصادي ونمو الطلب على النفط".

وأضاف ستونوفو أن ترامب قد يجدد العقوبات على إيران وفنزويلا، مما يؤدي إلى إخراج البراميل من السوق، وهو ما سيكون إيجابيًا. وتصدر إيران نحو 1.3 مليون برميل يوميًا.

وقال المحلل آشلي كيلتي من بانمور ليبيرم: "في حالة فوز ترامب، فإنه لن يكون لديه اهتمام كبير بالطاقة المتجددة وسيعمل بنشاط على تشجيع نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة".

وقال كيلتي: "هذا ليس جيدًا بالنسبة لأوبك+ التي سيتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت تريد حماية حصتها في السوق أو محاولة الحفاظ على مستويات الأسعار".

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا، في مذكرة، إن إشارات ضعف الطلب أثرت أيضًا على النفط يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية نمت بأكثر من المتوقع.

قالت مصادر بالسوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 3.13 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يزيد عن زيادة قدرها 1.1 مليون برميل.