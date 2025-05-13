النفط يتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، من أعلى مستوى في أسبوعين، بفعل مخاوف بشأن ارتفاع الإمدادات، رغم التفاؤل السابق بشأن توقف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن خفضت الدولتان الرسوم الجمركية مؤقتا .

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا، أو 0.3%، إلى 64.74 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 02:48 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتًا، أو 0.3%، إلى 61.77 دولارًا.

واتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض التعريفات الجمركية بشكل حاد لمدة 90 يوما على الأقل، مما أدى إلى ارتفاع أسهم وول ستريت والدولار الأمريكي وأسعار النفط الخام بشكل حاد يوم الاثنين.

في حين أن انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة أمرٌ مفيد، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة بشأن ما سيحدث خلال 90 يومًا. وقد يستمر هذا الغموض في توليد رياح معاكسة للطلب على النفط،

زادت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنتاج النفط بأكثر من المتوقع منذ أبريل نيسان ، ومن المرجح أن يرتفع إنتاج مايو أيار بنحو 411 ألف برميل يوميا، مما سيولد ضغطا على اسعار النفط مع كثرة المعروض.