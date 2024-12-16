النفط يتراجع من اعلى مستوياته في اسابيع

شفق نيوز/ تراجعت العقود الآجلة للنفط عن أعلى مستوياتها في أسابيع مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على إشارة إلى المزيد من خفض أسعار الفائدة.

لكن الانخفاضات كانت محدودة بسبب المخاوف من انقطاع الإمدادات في حال فرض الولايات المتحدة عقوبات إضافية على الموردين الرئيسيين روسيا وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 74.28 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:10 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت عند أعلى مستوى لها منذ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني يوم الجمعة الماضي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 70.99 دولارا للبرميل بعد أن بلغ أعلى مستوى تسوية منذ السابع من نوفمبر/تشرين الثاني في الجلسة السابقة.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي في مذكرة إن أسعار النفط تلقت الدعم من العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.

وأدت العقوبات الأمريكية الجديدة على الكيانات التي تتاجر في النفط الإيراني بالفعل إلى دفع أسعار النفط الخام المباع إلى الصين إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.

ومن المتوقع أن تزيد إدارة ترامب القادمة من الضغوط على إيران.

وقالت سيكامور إن أسعار النفط تلقت الدعم أيضا من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي والتوقعات بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر/ كانون الأول، وهو ما سيوفر أيضا نظرة محدثة حول مقدار الخفض الإضافي الذي يعتقد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أنهم سيستمرون فيه في عام 2025 وربما حتى عام 2026.