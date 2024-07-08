النفط يتراجع مع توترات الشرق الأوسط

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، بعد ارتفاعها أربعة أسابيع مع تخفيف احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بينما يقيم المستثمرون احتمال تعطل إمدادات الطاقة الأمريكية بسبب العاصفة المدارية "بيريل".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 86.42 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0234 بتوقيت جرينتش.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 82.88 دولارا للبرميل.

وتجري حاليا محادثات بشأن خطة أميركية لوقف إطلاق النار بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في غزة، بوساطة قطر ومصر.

وقالت شركة بيكر هيوز (BKR.O) إن عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة ظل دون تغيير عند 479 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021.

وقالت شركة "سيكامور" في تقريرها الاسبوعي إن أسعار النفط تلقت دعما أيضا الأسبوع الماضي من آمال خفض أسعار الفائدة، وذلك بعد بيانات أمريكية صدرت يوم الجمعة أظهرت تراجع التضخم وتباطؤ نمو الوظائف.

وقد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط الخام.