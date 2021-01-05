سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النفط يتراجع مع تمديد أوبك+ محادثاتها دون قرار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-05T05:38:26+0000
النفط يتراجع مع تمديد أوبك+ محادثاتها دون قرار

شفق نيوز/ تراجع سعر النفط، يوم الثلاثاء، مع تأجيل أوبك+ اجتماعها للخروج من مأزق بشأن ما إذا كان يجب الاستمرار في زيادة الإنتاج في وقت يهدد فيه الوباء الطلب.

وتستمر المحادثات بين أوبك وحلفائها لليوم الثاني بعد أن عارض معظم الأعضاء، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، اقتراح روسيا بزيادة أخرى للإنتاج في شباط، بعد إضافة 500 ألف برميل يوميًا هذا الشهر.

واقتربت العقود الآجلة للنفط الخام إلى أعلى مستوى في 10 أشهر حيث أثارت المراحل الأولى من طرح لقاحات Covid-19 التفاؤل حول مسار الانتعاش الاقتصادي، وبرز النفط كتجارة مفضلة للتحوط من التضخم.

ومع ذلك، هناك مؤشرات على أنه من المقرر تمديد الإغلاق في بعض البلدان، مما قد يحد من الطلب على النفط. 

وانخفض غرب تكساس الوسيط تسليم شباط 7 سنتات ليصل عند 47.54 دولارًا للبرميل، ونزل برنت لشهر آذار 11 سنتا عند 50.98 دولارا للبرميل، وكلا الخامين نزلا بأكثر من 1% يوم امس الاثنين.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في اجتماع المجموعة عبر الإنترنت إن أوبك+ يجب ألا تتهاون في عزمها على الرغم من وجود "ضوء في نهاية النفق" لسوق النفط.

related

سلة أوبك تنخفض الى 41.49 دولارآ مع ضعف الطلب

Date: 2020-09-22 09:50:45
سلة أوبك تنخفض الى 41.49 دولارآ مع ضعف الطلب

أسعار النفط تحافظ على مكاسبها بفضل آمال لقاح كورونا وأوبك+

Date: 2020-11-23 05:57:32
أسعار النفط تحافظ على مكاسبها بفضل آمال لقاح كورونا وأوبك+

سلة أوبك النفطية تسجل انخفاضاً

Date: 2020-08-20 12:26:26
سلة أوبك النفطية تسجل انخفاضاً

نفط اوبك يرتفع الى 48.31 دولاراً

Date: 2020-12-10 10:11:16
نفط اوبك يرتفع الى 48.31 دولاراً

خبر نفطي مفرح للعراق

Date: 2020-08-12 08:59:36
خبر نفطي مفرح للعراق

وزير النفط يتوقع: الأسعار ستصل الى 50 دولاراً للبرميل بداية 2021

Date: 2020-11-29 05:58:56
وزير النفط يتوقع: الأسعار ستصل الى 50 دولاراً للبرميل بداية 2021

أسعار النفط تتراجع في تعاملات حذرة قبل اجتماع أوبك+

Date: 2020-11-30 05:36:11
أسعار النفط تتراجع في تعاملات حذرة قبل اجتماع أوبك+

كورونا يهبط بالنفط لأدنى مستوى في أكثر من عام

Date: 2020-02-04 07:46:16
كورونا يهبط بالنفط لأدنى مستوى في أكثر من عام