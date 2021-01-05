النفط يتراجع مع تمديد أوبك+ محادثاتها دون قرار

شفق نيوز/ تراجع سعر النفط، يوم الثلاثاء، مع تأجيل أوبك+ اجتماعها للخروج من مأزق بشأن ما إذا كان يجب الاستمرار في زيادة الإنتاج في وقت يهدد فيه الوباء الطلب.

وتستمر المحادثات بين أوبك وحلفائها لليوم الثاني بعد أن عارض معظم الأعضاء، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، اقتراح روسيا بزيادة أخرى للإنتاج في شباط، بعد إضافة 500 ألف برميل يوميًا هذا الشهر.

واقتربت العقود الآجلة للنفط الخام إلى أعلى مستوى في 10 أشهر حيث أثارت المراحل الأولى من طرح لقاحات Covid-19 التفاؤل حول مسار الانتعاش الاقتصادي، وبرز النفط كتجارة مفضلة للتحوط من التضخم.

ومع ذلك، هناك مؤشرات على أنه من المقرر تمديد الإغلاق في بعض البلدان، مما قد يحد من الطلب على النفط.

وانخفض غرب تكساس الوسيط تسليم شباط 7 سنتات ليصل عند 47.54 دولارًا للبرميل، ونزل برنت لشهر آذار 11 سنتا عند 50.98 دولارا للبرميل، وكلا الخامين نزلا بأكثر من 1% يوم امس الاثنين.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في اجتماع المجموعة عبر الإنترنت إن أوبك+ يجب ألا تتهاون في عزمها على الرغم من وجود "ضوء في نهاية النفق" لسوق النفط.