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النفط يتراجع مع تلاشي المخاوف من خفض الإنتاج

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-24T04:55:54+0000
النفط يتراجع مع تلاشي المخاوف من خفض الإنتاج

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد صعودها نحو 4 بالمئة في اليوم السابق، بفعل انحسار المخاوف من خفض وشيك للإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، في مجموعة تعرف باسم أوبك+.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 47 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 99.74 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:37 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 3.9 بالمئة يوم أمس الثلاثاء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتًا، أو 0.34٪، إلى 93.42 دولارا للبرميل، بعد أن قفزت بنسبة 3.7٪ في اليوم السابق.

وارتفع كلا العقدين يوم أمس الثلاثاء بعد أن أشار وزير الطاقة في السعودية "زعيم أوبك الفعلي" إلى احتمال خفض الإمدادات لتحقيق التوازن في السوق.

وقالت مصادر في أوبك إن تخفيضات الإنتاج المحتملة في أوبك+ قد لا تكون وشيكة ومن المرجح أن تتزامن مع عودة إيران إلى أسواق النفط إذا توصلت تلك الدولة إلى اتفاق نووي مع الغرب. 

ومما يؤكد نقص المعروض، انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 5.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس/ آب، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

لكن مخزونات البنزين ارتفعت بنحو 268 ألف برميل، بينما زادت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.1 مليون برميل.

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