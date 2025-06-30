النفط يتراجع مع تلاشي التوترات واحتمال زيادة إنتاج أوبك+

شفق نيوز- بغداد

تراجعت أسعار النفط بنسبة واحد بالمئة، يوم الاثنين، بفعل انحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واحتمال زيادة أخرى في إنتاج أوبك+ خلال آب، مما عزز توقعات ارتفاع الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 66 سنتًا أو 0.97% لتسجل 67.11 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:31 بتوقيت غرينتش، قبل انتهاء عقد آب في وقت لاحق من اليوم، بينما بلغ سعر عقد أيلول الأكثر نشاطًا 65.97 دولارًا، بانخفاض 83 سنتًا. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 94 سنتًا أو 1.43% ليسجل 64.58 دولارًا للبرميل.

وكانت الحرب التي استمرت 12 يومًا، والتي اندلعت في 13 حزيران بهجوم إسرائيلي على إيران، قد رفعت أسعار خام برنت إلى أكثر من 80 دولارًا، قبل أن تعاود الهبوط إلى 67 دولارًا عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وفي سياق متصل، قال أربعة مندوبين من أوبك+، التي تضم دول منظمة أوبك وحلفائها، إن المجموعة تعتزم زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في آب، وذلك بعد زيادات مماثلة شهدها الإنتاج في أيار وحزيران وتموز.

ومن المقرر أن تعقد أوبك+ اجتماعها في السادس من تموز، وهو الاجتماع الذي قد يسفر عن الزيادة الشهرية الخامسة في الإنتاج منذ بدء تخفيف تخفيضات الإنتاج في نيسان.