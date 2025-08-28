النفط يتراجع مع تقييم الأسواق للطلب في الولايات المتحدة

شفق نيوز- بغداد

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط تقييم المستثمرين لتوقعات الطلب على الوقود في الولايات المتحدة مع اقتراب نهاية موسم القيادة الصيفي، إلى جانب دراسة التحولات المحتملة في إمدادات الخام في ظل الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضتها واشنطن على الهند عقاباً لها على استيراد النفط الروسي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتاً أو 0.46% إلى 67.74 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 36 سنتاً أو 0.56% إلى 63.79 دولاراً، بعد أن سجلت أكثر من 1% ارتفاعاً في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الأربعاء، أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 آب/أغسطس، مقابل توقعات المحللين بانخفاض 1.9 مليون برميل.

ويعكس هذا التراجع في المخزونات قوة الطلب قبل عطلة يوم العمل. وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى "آي.جي"، إن العطلة تمثل عادةً نهاية غير رسمية لموسم القيادة الصيفي وبداية تراجع الطلب الأميركي.

ويتابع المتعاملون رد فعل نيودلهي على الضغوط الأميركية لوقف شراء النفط الروسي، بعد أن ضاعف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من الهند لتصل إلى 50% أمس الأربعاء.

وأضاف سيكامور أن "الهند من المرجح أن تواصل شراء الخام الروسي على الأقل في المدى القصير، ما يحد من تأثير الرسوم الجديدة على الإمدادات العالمية".

وفي الوقت نفسه، تلقت أسعار النفط دعماً هذا الأسبوع من تكثيف روسيا وأوكرانيا الهجمات المتبادلة على البنية التحتية للطاقة في كلا البلدين.