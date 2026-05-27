النفط يتراجع مع ترقب تقدم المحادثات الأميركية الإيرانية

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، تراجعاً متخلية عن جزء من مكاسبها السابقة، مع ترقب الأسواق لتطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء التوترات وإعادة فتح الممرات البحرية الحيوية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.42 دولار، أو بنسبة 1.43%، لتصل إلى 98.16 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.66 دولار، أو 1.77%، إلى 92.23 دولاراً للبرميل.

وجاء التراجع بعد مكاسب تجاوزت 4% في الجلسة السابقة، عقب ضربات أمريكية جديدة داخل إيران أثارت مخاوف بشأن تعثر جهود إنهاء النزاع وإعادة فتح مضيق هرمز.

وتراقب الأسواق عن كثب مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، في ظل تصاعد التوترات الأمنية، مقابل مؤشرات على عبور بعض ناقلات الطاقة عبر المضيق، ما عزز الآمال بإمكانية استئناف الإمدادات العالمية بشكل أوسع.