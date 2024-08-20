النفط يتراجع مع انحسار المخاطر الجيوسياسية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، بعد أن قبلت إسرائيل اقتراحًا لمعالجة الخلافات التي تعوق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مما ساعد في تخفيف المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط، وضعف الطلب الصيني.

وهبط خام برنت 53 سنتًا أو 0.7٪ إلى 77.13 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:20 بتوقيت جرينتش.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم الشهر المقبل، والتي تنتهي يوم الثلاثاء، 73.87 دولاراً للبرميل، بانخفاض 50 سنتا أو 0.7%.

وانخفض عقد الشهر الثاني الأكثر نشاطا في التداول 49 سنتا أو 0.7% إلى 73.17 دولاراً للبرميل.

وانخفض خام برنت بنحو 2.5% يوم الاثنين، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 3%.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي، في إشارة إلى البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة التي ألقت بظلال من الشك على آفاق الطلب على النفط في البلاد: "يبدو أن الأسعار تجد بعض الرياح المعاكسة من التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتوقعات الطلب في الصين".

"يبدو أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أصبح أكثر احتمالا الآن، وهو ما جعل المشاركين في السوق يستبعدون مخاطر التوترات الجيوسياسية بسبب تعطل إمدادات النفط".