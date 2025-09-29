النفط يتراجع مع استئناف صادرات الخام من كوردستان

شفق نيوز- بغداد

تراجعت أسعار النفط بنحو 1٪، يوم الاثنين، بعد أن استأنف إقليم كوردستان العراق صادرات النفط الخام عبر تركيا في مطلع الأسبوع، في الوقت نفسه الذي تخطط فيه مجموعة أوبك+ لزيادة إنتاج النفط في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مما يعزز من الإمدادات العالمية.

وبحلول الساعة 00:23 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 63 سنتًا أو ما يعادل 0.90٪، لتصل إلى 69.50 دولارًا للبرميل، بعد أن أغلقت يوم الجمعة عند أعلى مستوياتها منذ 31 يوليو.

أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فقد تراجع بمقدار 65 سنتًا أو ما يعادل 0.99٪، ليصل إلى 65.07 دولارًا للبرميل، متخليًا عن معظم مكاسب الجلسة السابقة.

وأعلنت وزارة النفط العراقية أن تدفق النفط الخام من إقليم كوردستان إلى تركيا استؤنف يوم السبت عبر خط الأنابيب، وذلك للمرة الأولى منذ عامين ونصف.

جاء هذا بعد اتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان ومنتجي النفط الأجانب العاملين في الإقليم.

ويسمح الاتفاق الجديد بتدفق ما بين 180 إلى 190 ألف برميل يوميًا من النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الكميات تدريجيًا لتصل إلى 230 ألف برميل يوميًا، مما يضيف إمدادات جديدة إلى السوق العالمية في وقتٍ تتجه فيه أوبك+ إلى زيادة الإنتاج.

وفي السياق نفسه، من المرجح أن توافق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أي مجموعة أوبك+، على زيادة إنتاج لا تقل عن 137 ألف برميل يوميًا خلال اجتماعها المقرر يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن خطتها لاستعادة حصتها السوقية في ظل ارتفاع الأسعار.