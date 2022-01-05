النفط يتراجع مع ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء، مع ارتفاع مخزونات الوقود في الولايات المتحدة مما أثار مخاوف من تراجع الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم وسط تصاعد هائل في حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 بسبب نوع أوميكرون.

وأفاد معهد البترول الأمريكي (API) في وقت متأخر يوم الثلاثاء أن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت بمقدار 7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الاول، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير 4.4 مليون برميل في الأسبوع.

قوض ارتفاع المخزونات، التوقعات الصاعدة من المستثمرين خلال الجلسة السابقة عندما ارتفع السعر بأكثر من 1 ٪ حيث اتخذ المشاركون في السوق قرار كبار المنتجين بإضافة العرض الشهر المقبل كدليل على الثقة في ارتفاع COVID- 19 حالة لن تضر الطلب لفترة طويلة.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا، أو 0.27٪، إلى 79.78 دولارًا للبرميل في الساعة 04:54 بتوقيت جرينتش بعد أن وصلت إلى 80.26 دولارًا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتًا، أو 0.31٪، إلى 76.77 دولارًا للبرميل.

كما كان متوقعًا، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤها، الذين يطلق عليهم معًا أوبك + ، يوم الثلاثاء على إضافة 400 ألف برميل أخرى من الإمدادات يوميًا في شباط ، كما فعلت كل شهر منذ اب الماضي.

يعكس قرار التمسك بزيادة الإنتاج وجهة نظر المجموعة بأن Omicron سيكون له تأثير قصير الأجل على الطلب العالمي على الطاقة.

وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا إن "خطة إعادة الإنتاج تدريجيًا يمكن أن تمضي قدمًا حيث تتوقع أوبك + سوقًا أكثر إحكامًا في الربع الأول".