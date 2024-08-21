النفط يتراجع مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بفعل تقديرات تظهر زيادة مخزونات الخام الأمريكية وتوقعات بتخفيف التوترات في الشرق الأوسط بعد جولة وسطاء في المنطقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 77.11 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:40 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 73.05 دولارا للبرميل.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي بمقدار 347 ألف برميل، بحسب مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم أمس الثلاثاء.

لكن مخزونات البنزين والمقطرات انخفضت بمقدار 1.043 مليون برميل و2.247 مليون برميل على التوالي، بحسب المصادر.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية تقديرات المخزونات الرسمية اليوم الأربعاء في الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال خبراء استراتيجيات السلع الأولية في آي إن جي "الآمال في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس أثرت على النفط، إلى جانب المخاوف المستمرة بشأن الطلب".