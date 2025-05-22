النفط يتراجع مع ارتفاع المخزونات الأمريكية وترقب تطورات الملف الإيراني

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط تنامي المخاوف بشأن الطلب، نتيجة زيادات غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، في وقت يواصل فيه المستثمرون حالة الحذر مع تركيزهم على تجدد المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 33 سنتًا، أو ما يعادل 0.5%، لتسجل 64.58 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:38 بتوقيت غرينتش.

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتًا، أو بنسبة 0.5%، ليصل إلى 61.25 دولارًا. وكان الخامان القياسيان قد خسرا 0.7% خلال تعاملات يوم الأربعاء.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، بأن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة شهدت زيادات مفاجئة الأسبوع الماضي، نتيجة ارتفاع واردات الخام إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، إلى جانب تراجع الطلب على البنزين والمقطرات.

ووفقًا للبيانات، ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 1.3 مليون برميل، لتصل إلى 443.2 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 16 مايو/ آيار.

وفي سياق متصل، ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، يوم الثلاثاء، أن معلومات استخباراتية أمريكية تشير إلى أن إسرائيل تستعد لتوجيه ضربات إلى المنشآت النووية الإيرانية، وذلك نقلًا عن مسؤولين أميركيين متعددين، مع الإشارة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارًا نهائيًا بهذا الشأن.