النفط يتراجع أمام مساعي السلام في أوكرانيا

شفق نيوز- بغداد

تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، مواصلة الخسائر التي سجلتها الأسبوع الماضي، مع اقتراب محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا من التوصل إلى اتفاق، بالتزامن مع ارتفاع قيمة الدولار الأميركي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 14 سنتًا، ما يعادل 0.22%، ليستقر سعر البرميل عند 62.42 دولارًا عند الساعة 01:48 بتوقيت غرينتش.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتًا، أو ما يعادل 0.26%، ليصل إلى 57.91 دولارًا للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان هبوطًا يقارب 3% الأسبوع الماضي، ليبلغا أدنى مستوياتهما منذ 21 أكتوبر، وسط توقعات بأن يؤدي الاتفاق المرتقب بين موسكو وكييف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، ما قد يتيح عودة كميات كبيرة من النفط الروسي إلى الأسواق.

ودخلت العقوبات الأميركية على شركتي روسنفت ولوك أويل حيّز التنفيذ يوم الجمعة، ما تسبب بتعليق نحو 48 مليون برميل من النفط الروسي في البحر.

من جانب آخر، قالت الولايات المتحدة وأوكرانيا إنهما حققتا تقدماً في محادثاتهما بشأن خطة سلام تتضمن تنازلات إقليمية من كييف وتراجعها عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، فيما حدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة حتى الخميس المقبل للتوصل إلى اتفاق، رغم ضغوط أوروبية لصياغة شروط أفضل.

ويُتوقّع أن يساهم أي اتفاق سلام في رفع العقوبات التي كبحت صادرات النفط الروسية، وكانت روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم عام 2024، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

كما أثّر ارتفاع الدولار الأميركي في أسواق الطاقة، إذ يرفع قوة الدولار كلفة شراء النفط على حاملي العملات الأخرى، مما ضغط على الأسعار أكثر.