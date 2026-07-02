النفط يتراجع لليوم الثالث مع تقدم المحادثات الأميركية الإيرانية

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي، مع إعلان قطر إحراز تقدم في المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن القضايا المتعلقة بمضيق هرمز، ما عزز توقعات استقرار الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 77 سنتاً، أو 1.1%، إلى 70.80 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 84 سنتاً، أو 1.2%، إلى 67.74 دولاراً للبرميل، بحلول الساعة 02:56 بتوقيت غرينتش (05:56 بتوقيت بغداد).

وكان الخامان قد سجلا في الجلسة السابقة انخفاضاً تجاوز 1%، ليبلغا أدنى مستوياتهما في أربعة أشهر.

وأفادت مصادر، أمس الأربعاء، بأن الدول المنتجة للنفط في تحالف "أوبك+" تتجه إلى الموافقة على زيادة جديدة في أهداف الإنتاج اعتباراً من أغسطس / آب، خلال اجتماعها المقرر الأحد المقبل.

كما خفّض بنك UBS توقعاته لأسعار خام برنت، مستنداً إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وزيادة شحنات النفط عبر مضيق هرمز. وخفض البنك توقعاته لمتوسط سعر خام برنت في الربع الثالث بمقدار 25 دولاراً، وفي الربع الرابع بمقدار 10 دولارات، متوقعاً أن يبلغ متوسط السعر 80 دولاراً للبرميل خلال النصف الثاني من العام، و75 دولاراً للبرميل في عام 2027.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الجولة المقبلة من المحادثات بين المفاوضين الأميركيين والإيرانيين ستُعقد بعد مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي في 9 يوليو / تموز.