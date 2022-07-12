النفط يتراجع لسببين أحدهما قيود كورونا في الصين

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء حيث أثرت قيود الطلب الجديد على الوقود في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي على توقعات الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر / أيلول 1.58 دولار ، أو 1.48٪ ، إلى 105.49 دولارات للبرميل بحلول الساعة 04:41 بتوقيت جرينتش ، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 102.40 دولار للبرميل ، بانخفاض 1.69 دولار ، أو 1.62٪.

وتتبنى العديد من المدن الصينية قيودًا جديدة لـ COVID-19 ، من توقف الأعمال إلى الإغلاق، لكبح الإصابات الجديدة حيث تم اكتشاف المتغير BA.5.2.1 شديد العدوى في البلاد.

وقال محللون من مجموعة أوراسيا الاستشارية في مذكرة "المخاوف المتزايدة من الركود واستمرار تباطؤ الطلب في الصين تدفع أسعار النفط للانخفاض رغم أن أرصدة العرض والطلب الحالية لا تزال محفوفة بالمخاطر".

ولا تزال مخاوف الطلب والعرض تقود حركة الأسعار، وبالتالي فانه من المتوقع أن يكون الانخفاض في الأسعار محدودًا.

وقد أدت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا ، والتي تسميها روسيا "عملية عسكرية خاصة" ، إلى تعطيل التدفقات التجارية للخام والوقود.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الطاقة الفائضة في منظمة البلدان المصدرة للنفط تتناقص مع ضخ معظم المنتجين بأقصى طاقة.