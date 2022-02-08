النفط يتراجع قبل المزيد من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء قبل استئناف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران والتي قد تحيي الاتفاق النووي الذي قد يؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيرانية وزيادة الإمدادات العالمية.

ونزل خام برنت في أحدث تعاملات 30 سنتا أو 0.32 بالمئة إلى 92.39 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:42 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى في سبع سنوات عند 94 دولارا يوم الاثنين، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي منخفضا 22 سنتا عند 91.10 دولار للبرميل.

ولامس كلا عقدي النفط اعلى الاسعار في سبع سنوات في الآونة الأخيرة، مدعومين بالطلب العالمي القوي، والتوترات المستمرة في أوروبا الشرقية واحتمال انقطاع الإمدادات بسبب الظروف الجوية الباردة في الولايات المتحدة.

وستُستأنف المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، والتي تجرى في فيينا، يوم الثلاثاء بعد توقف دام 10 أيام. أعادت الولايات المتحدة بعض الإعفاءات من العقوبات، بينما تطالب إيران برفع كامل للعقوبات وضمانة أمريكية بعدم اتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية.

غير أن انخفاض أسعار النفط قد يكون مؤقتًا حسب المحللين مشيرين الى انه لا تزال سوق النفط تعاني من عجز في المعروض مدفوعة بشكل كامل بجانب العرض والمخاطر الجيوسياسية".

قالت أرامكو السعودية يوم السبت إنها رفعت أسعار جميع درجات الخام التي تبيعها لآسيا في مارس آذار مقارنة بشهر فبراير شباط بما يتماشى مع توقعات السوق مما يعكس الطلب القوي في آسيا وهوامش أقوى لزيت الغاز ووقود الطائرات.