النفط يتراجع قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي حيث يحاول المستثمرون قياس رغبة البنك المركزي في زيادة أسعار الفائدة ، في حين أثرت المخاوف بشأن نمو الطلب على الوقود في الصين وزيادة المعروض من الخام الروسي على السوق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا أو 1.04 بالمئة إلى 73.97 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:38 بتوقيت جرينتش.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.40 دولارًا للبرميل ، منخفضًا 77 سنتًا أو 1.10٪.

وحقق كلا الخامين القياسيين انخفاضًا أسبوعيًا ثانيًا على التوالي الأسبوع الماضي حيث أثارت البيانات الاقتصادية الصينية المخيبة للآمال مخاوف بشأن نمو الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم، مما عوض ارتفاع الأسعار من المملكة العربية السعودية التي خفضت مليون برميل إضافية يوميًا من الإنتاج في يوليو تموز .

ويتوقع معظم المشاركين في السوق أن يترك البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عندما يختتم اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين يوم الأربعاء، عزز رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الدولار ، مما جعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويؤثر على الأسعار.

كما نمت صادرات النفط الروسية إلى الصين والهند على الرغم من تنفيذ حظر الاتحاد الأوروبي وآلية مجموعة السبعة للحد الأقصى للأسعار التي بدأت في أوائل ديسمبر كانون الأول.