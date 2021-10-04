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النفط يتراجع قبل اجتماع سياسة التوريد لأوبك +

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-04T05:32:16+0000
النفط يتراجع قبل اجتماع سياسة التوريد لأوبك +

شفق نيوز/ انخفض النفط يوم الاثنين، قبل اجتماع سياسة الإمدادات لأوبك + الذي قد يقرر ما إذا كان الارتفاع الأخير في الأسعار يمكن أن يستمر مع تعافي العالم بشكل متقطع من جائحة كوفيد -19.

ونزل خام برنت 10 سنتا أو 0.09 بالمئة إلى 79.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:13 بتوقيت جرينتش، وارتفع 1.5 بالمئة الأسبوع الماضي، وهو رابع مكاسب أسبوعية على التوالي. انخفض النفط الأمريكي بمقدار 9 سنتًا أو 0.13٪ إلى 75.79 دولارًا، بعد ارتفاعه في الأسابيع الستة الماضية.

ارتفعت أسعار النفط وسط تعطل الإمدادات وتعافي الطلب العالمي ، مما دفع برنت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبًا فوق 80 دولارًا.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك +، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في وقت لاحق اليوم.

تواجه المجموعة ضغوطًا من بعض الدول لإنتاج المزيد للمساعدة في خفض الأسعار حيث تعافى الطلب بشكل أسرع من المتوقع في أجزاء معينة من العالم.

واتفقت أوبك + في يوليو / تموز على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر حتى أبريل/ نيسان 2022 على الأقل للتخلص التدريجي من 5.8 مليون برميل يوميا من التخفيضات الحالية. 

وستكون أقرب زيادة في نوفمبر تشرين الثاني منذ أن قرر الاجتماع الأخير لأوبك + أحجام التداول في أكتوبر/ تشرين الأول.

كان ارتفاع أسعار النفط خلال الاسبوع الماضي مدفوعًا أيضًا بزيادة أكبر في أسعار الغاز التي ارتفعت بنسبة 300٪ ويتم تداولها حول 200 دولار للبرميل بشروط مماثلة، مما أدى إلى التحول إلى زيت الوقود والمنتجات الخام الأخرى لتوليد الكهرباء والاحتياجات الصناعية الأخرى.

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