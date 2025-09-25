النفط يتراجع عن ذروة 7 أسابيع وسط ترقب عدم اليقين في الأسواق

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، عن أعلى مستوى في سبعة أسابيع سجلته في الجلسة السابقة، مع إقدام بعض المستثمرين على جني الأرباح وسط حالة من عدم اليقين بشأن العرض والطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا بما يعادل 0.4% لتسجل 69.05 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتًا أو 0.4% إلى 64.72 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا يوم أمس الأربعاء ارتفاعًا بنسبة 2.5%، ليبلغا أعلى مستوياتهما منذ مطلع آب/أغسطس، مدعومين بانخفاض المخزونات الأميركية ومخاوف من تعطل الإمدادات الروسية نتيجة الهجمات الأوكرانية.

ومن المرتقب أن تستأنف صادرات النفط من إقليم كوردستان العراق خلال الأيام المقبلة، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم مع ثماني شركات نفطية، الأمر الذي قد يسهم في زيادة المعروض العالمي.