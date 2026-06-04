النفط يتراجع عالميا وخام البصرة يسجل مكاسب تتجاوز 5%

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار النفط العالمية في تعاملات، اليوم الخميس، مع انخفاض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، وسط ترقب الأسواق لتطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وانخفض خام برنت بمقدار 77 سنتا أو بنسبة 0.79% ليصل إلى 97.04 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 67 سنتا أو بنسبة 0.70% مسجلاً 95.35 دولاراً للبرميل.

وفي المقابل، سجلت الخامات العراقية ارتفاعاً ملحوظاً، إذ صعد خام البصرة الثقيل بنسبة 5.64% ليبلغ 72.08 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام البصرة المتوسط بنسبة 5.47% إلى 74.18 دولاراً للبرميل، ليكونا من بين أبرز الخامات الصاعدة في السوق.

كما ارتفعت بعض الخامات الخليجية، إذ زاد الخام العربي الخفيف السعودي بنسبة 3.97% إلى 107.85 دولارات للبرميل، بينما صعد خام مربان الإماراتي بنسبة 1.12% إلى 97.17 دولاراً.

وسجلت سلة أوبك تراجعاً بنسبة 2.37% لتبلغ 101.58 دولاراً للبرميل، في حين انخفض خام عمان في بورصة دبي للطاقة بنسبة 0.11% إلى 91.96 دولاراً للبرميل.