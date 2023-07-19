النفط يتراجع رغم خفض الإمدادات وتعهدات الصين

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، يوم الأربعاء، إذ طغى ارتفاع مؤشر الدولار، على تعهد الصين بدعم النمو الاقتصادي وخفض الإمدادات الروسية وتراجع مخزونات النفط الخام الأميركية على أساس أسبوعي.

وتعافى الدولار من أدنى مستوى في 15 شهرا مقابل سلة من العملات إذ صعد بـ 0.1 بالمئة، بعدما حققت مبيعات التجزئة الأساسية مكاسب قوية في يونيو بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) المتعلق بأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وارتفاع الدولار يجعل النفط أعلى سعرا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما يساهم في تراجع أسعار الخام.

وتعهدت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح المعنية بالتخطيط في الصين الثلاثاء بتنفيذ سياسات "لتعزيز وتوسيع نطاق" الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع استمرار ضعف القوة الشرائية للمستهلكين.

وقالت وزارة الطاقة الروسية إن روسيا ستقلص صادراتها من النفط بواقع 2.1 مليون طن في الربع الثالث من العام في ضوء خفض الصادرات الطوعي المزمع البالغ 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 79.51 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0302 بتوقيت غرينتش بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 75.58 دولارا للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة تراجعت جميعها في الأسبوع الماضي، وبلغ هبوط مخزونات الخام حوالي 800 ألف برميل.

وتنتظر السوق تقرير المخزونات الأسبوعي من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق الأربعاء والذي من المتوقع أن يظهر تراجع مخزونات النفط الخام الأميركية وهو ما سيقدم مزيدا من الدعم لأسواق النفط. بحسب مذكرة من إيه.إن.زد.