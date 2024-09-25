النفط يتراجع "دولارين"

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات يوم الأربعاء، مع تبدد الحماس بشأن التحفيز الاقتصادي في الصين - أكبر مستورد للخام - حول العالم.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 2% بنحو دولارين للبرميل عند 72.63 دولاراً للبرميل.

وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 2.5% بنحو دولارين عند 69.8 دولار للبرميل.

وأمس الثلاثاء، ارتفعت أسعار النفط بنحو 1.7% بعد إعلان الصين عن أقوى تحفيز اقتصادي لها منذ جائحة كورونا، ومع خفض محتمل للفائدة وتمويل حكومي.