النفط يتراجع "دولارين"

النفط يتراجع "دولارين"
2024-09-25T18:09:46+00:00

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات يوم الأربعاء، مع تبدد الحماس بشأن التحفيز الاقتصادي في الصين - أكبر مستورد للخام - حول العالم.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 2% بنحو دولارين للبرميل عند 72.63 دولاراً للبرميل.

وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 2.5% بنحو دولارين عند 69.8 دولار للبرميل.

وأمس الثلاثاء، ارتفعت أسعار النفط بنحو 1.7% بعد إعلان الصين عن أقوى تحفيز اقتصادي لها منذ جائحة كورونا، ومع خفض محتمل للفائدة وتمويل حكومي.

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