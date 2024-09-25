النفط يتراجع "دولارين"
2024-09-25T18:09:46+00:00
شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات يوم
الأربعاء، مع تبدد الحماس بشأن التحفيز الاقتصادي في الصين - أكبر مستورد للخام -
حول العالم.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 2% بنحو دولارين للبرميل
عند 72.63 دولاراً للبرميل.
وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 2.5% بنحو
دولارين عند 69.8 دولار للبرميل.
وأمس الثلاثاء، ارتفعت أسعار النفط بنحو 1.7% بعد إعلان
الصين عن أقوى تحفيز اقتصادي لها منذ جائحة كورونا، ومع خفض محتمل للفائدة وتمويل
حكومي.