النفط يتراجع ترقباً لمحادثات التجارة بين واشنطن وبكين

شفق نيوز– متابعة

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، على أمل أن تسفر عن مؤشرات تهدئة للتوترات التي تلقي بظلالها على توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات أو ما يعادل 0.05% لتسجل 64.89 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الاميركي 11 سنتاً أو 0.18% إلى 60.37 دولاراً للبرميل.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الاميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بوسان بكوريا الجنوبية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، وسط آمال الأسواق بالتوصل إلى اتفاق يخفف من حدة التوترات التجارية التي أضرت بتوقعات النمو العالمي والطلب على الوقود.

وقال ترمب، أمس الأربعاء، إنه يتوقع خفض الرسوم الجمركية الاميركية على السلع الصينية مقابل التزام بكين بكبح تدفق المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع عقار الفنتانيل.

وجاء هذا التطور في وقت عززت فيه التوقعات الاقتصادية بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي أسعار الفائدة، الأربعاء، بما يتماشى مع توقعات السوق، رغم إشارته إلى أن هذا قد يكون التخفيض الأخير لهذا العام بسبب تأثير استمرار إغلاق الحكومة على توافر البيانات الاقتصادية.

وكان خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط قد سجلا في الجلسة السابقة ارتفاعاً بلغ 52 سنتاً و33 سنتاً على التوالي، مدعومين بالتفاؤل بشأن المحادثات التجارية وبانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والوقود في اميركا.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الاميركية أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 6.86 ملايين برميل لتصل إلى 416 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر/تشرين الأول.