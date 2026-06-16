النفط يتراجع ترقباً بانفراج أزمة مضيق هرمز

شفق نيوز- متابعة

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط تفاؤل بإمكانية انفراج أزمة مضيق هرمز وترقب الأسواق لتفاصيل الاتفاق المؤقت المرتقب بين أميركا وإيران.

وتراجع خام برنت بمقدار 27 سنتاً ليصل إلى 82.90 دولاراً للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات إلى 80.65 دولاراً للبرميل.

ومن المقرر أن يوقع الجانبان الاتفاق المؤقت في سويسرا يوم الجمعة، إلا أن واشنطن وطهران لم تنشرا حتى الآن نص مذكرة التفاهم.

وأبقى غياب التفاصيل الأسواق في حالة حذر، إذ قال مسؤولون في قطاع الطاقة بدول الخليج إنهم تلقوا استفسارات متزايدة من المشترين بشأن إمكانية استئناف مرور شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز.

كما أكد مسؤولون تنفيذيون في شركات الشحن وتجار نفط أنهم بحاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن الاتفاق قبل تخصيص سفن لنقل الشحنات عبر هذا المسار.