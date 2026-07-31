النفط يتراجع بأكثر من دولار لكنه يتجه نحو تحقيق ارتفاع شهري

شفق نيوز - أربيل

تراجعت أسعار النفط، اليوم ​الجمعة، لكنها لا تزال تتجه نحو تحقيق ‌ارتفاع شهري بنحو الخُمس، مع تدفق المزيد من الإمدادات عبر الممرات البحرية الحيوية على الرغم من عدم تحقيق ​تقدم يذكر في المحادثات بين الولايات ​المتحدة وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار ⁠أو 1.2 بالمئة إلى 88 دولارا للبرميل، في حين تراجع ​خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.50 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 82.09 دولارا للبرميل. وعلى أساس شهري، من ​المتوقع أن يرتفع كل منهما بنحو 20 بالمئة.

وقال ​دانيال هاينز المحلل لدى (إيه.إن.زد) إن أسعار النفط الخام تتجه نحو ‌الانخفاض، ⁠إذ محت المؤشرات على زيادة التدفقات عبر مضيق هرمز أثر التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.

وتسعى السعودية إلى قيادة تحالف لتعزيز التعاون الدفاعي ​في مضيق ​باب المندب ⁠والبحر الأحمر وخليج عدن، وهي جميعها ممرات حيوية لإمدادات الطاقة.

وقالت وزارة الدفاع ​السعودية إن 14 دولة، من بينها ​جيبوتي ⁠ومصر وباكستان والسودان وتركيا، أبدت دعمها للتحالف الدفاعي البحري متعدد الجنسيات.

وأعلن الحوثيون المتحالفون مع إيران في ⁠اليمن الأسبوع ​الماضي فرض حصار بحري ​على السعودية، مهددين بذلك مسار البحر الأحمر لصادرات النفط السعودية، وهو ​مسار بديل لمضيق هرمز.