النفط يتراجع بأكثر من دولارين مع تسريع أوبك+ زيادة الإنتاج

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط أكثر من دولارين للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، مع استعداد تحالف أوبك+ لتسريع وتيرة زيادات إنتاج النفط، مما أثار مخاوف بشأن وفرة الإمدادات في الأسواق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.04 دولار، أو بنسبة 3.33%، لتسجل 59.25 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 22:40 بتوقيت غرينتش.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.10 دولار، أو 3.60%، ليبلغ 56.19 دولاراً للبرميل.

ولامست العقود كلا المستويين الأدنى منذ التاسع من أبريل/ نيسان الماضي عند افتتاح التعاملات اليوم الاثنين، بعد أن اتفقت أوبك+ على تسريع زيادات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، مما رفع الإنتاج في يونيو بمقدار 411 ألف برميل يومياً.

وبموجب هذه الزيادة، سترتفع مجمل الزيادات المجمعة لأشهر أبريل ومايو ويونيو إلى 960 ألف برميل يومياً، وهو ما يمثل تخفيفاً بنسبة 44% من التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، التي تم الاتفاق عليها منذ عام 2022.

وذكرت مصادر في أوبك+ أن المجموعة قد تتجه إلى إنهاء جميع التخفيضات الطوعية بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول، في حال عدم تحسين الأعضاء التزامهم بحصص إنتاجهم.