النفط يتراجع بهدوء.. الإنتاج القياسي يعوض اضطرابات الإمدادات الروسية

شفق نيوز - متابعة

تراجعت أسعار النفط ضمن نطاق ضيق، اليوم الاثنين، مع توازن بين المخاوف من ارتفاع الإنتاج وتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على الطلب، وبين اضطرابات الإمدادات الناجمة عن تكثيف الضربات الجوية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا.

وانخفض خام برنت 30 سنتاً، أي ما يعادل 0.44%، ليصل إلى 67.18 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتاً أو 0.44% إلى 63.73 دولاراً للبرميل. وتوقعت الأسواق تداولات هادئة بسبب عطلة البنوك الأمريكية.

وتوعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، بمزيد من الضربات داخل روسيا رداً على هجمات استهدفت منشآت طاقة في شمال وجنوب أوكرانيا، ما أدى إلى تعطل صادرات النفط الروسية.

وأظهرت بيانات تتبع السفن انخفاض الشحنات من الموانئ الروسية إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 2.72 مليون برميل يومياً، وسط توقعات بزيادة صادرات موسكو إلى الهند خلال سبتمبر/أيلول رغم الرسوم الجمركية الثانوية التي فرضتها واشنطن على نيودلهي.

وكان خام برنت وغرب تكساس قد سجلا في أغسطس/آب أول تراجع شهري منذ أربعة أشهر، بأكثر من 6%، بفعل مخاوف تتعلق بإمدادات أوبك+.

وينتظر المستثمرون اجتماع المنظمة وحلفائها في 7 سبتمبر/أيلول لمعرفة توجهات السياسة الإنتاجية المقبلة.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع إنتاج الخام إلى مستوى قياسي جديد في يونيو/حزيران، بزيادة 133 ألف برميل يومياً ليصل إلى 13.58 مليون برميل يومياً.