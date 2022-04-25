النفط يتراجع بنحو 5 دولارات مع عمليات الإغلاق في الصين

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين تقريبا اليوم الاثنين، قرابة 5 دولارات مع تنامي القلق من أن الإغلاق المطول لفيروس كوفيد -19 في شنغهاي الصينية والزيادات المحتملة في أسعار الفائدة الأمريكية سيضر بالنمو العالمي.

وأقامت السلطات في شنغهاي الأسوار خارج المباني السكنية، ما أثار احتجاجات شعبية جديدة في بكين، بدأ الكثيرون في تخزين المواد الغذائية، خوفًا من إغلاق مماثل بعد ظهور حالات قليلة.

ونزل خام برنت 4.91 دولارات أو 4.6 بالمئة إلى 101.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:31 بتوقيت غرينتش ولمس 101.20 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أدنى مستوى منذ 12 أبريل نيسان.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.00 دولارات أو 4.9 بالمئة إلى 97.07 دولار.

وضعف النفط أيضًا بسبب احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يعزز الدولار الأمريكي، حيث يجعل الدولار القوي السلع المسعرة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الآخرين.

وخسر كلا الخامين القياسيين للنفط ما يقرب من 5٪ الأسبوع الماضي بسبب مخاوف بشأن الطلب، وتراجع خام برنت بحدة بعد أن بلغ 139 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ 2008 ، الشهر الماضي.