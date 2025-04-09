النفط يتراجع بنحو 4% بعد فرض امريكا رسوما جمركية على الصين

شفق نيوز/ هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء بسبب مخاوف بشأن الطلب تغذيها حرب رسوم جمركية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، و توقعات بزيادة الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.13 دولار، أي بنسبة 3.39%، لتصل إلى 60.69 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:08 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.36 دولار، أي بنسبة 3.96%، لتصل إلى 57.22 دولارا.

وانخفضت أسعار الخامين القياسيين على مدى خمس جلسات متتالية منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على معظم الواردات، مما أثار مخاوف من أن حربا تجارية عالمية قد تؤثر على النمو الاقتصادي وتضر بالطلب على الوقود.

قال مسؤول بالبيت الأبيض في إفادة صحفية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات جمركية بنسبة 104% على الصين اعتبارا من اليوم الأربعاء، لتضيف 50% أخرى إلى التعريفات الجمركية .

تعهدت بكين بعدم الرضوخ لما وصفته بالابتزاز الأميركي بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على السلع الصينية إذا لم ترفع البلاد الرسوم الجمركية الانتقامية البالغة 34%.

وقال يي لين، نائب رئيس أسواق السلع النفطية في ريستاد إنرجي، إن "الرد الصيني العدواني يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق سريع بين أكبر اقتصادين في العالم، مما يثير مخاوف متزايدة من الركود الاقتصادي في جميع أنحاء العالم".

وأضافت أن "نمو الطلب الصيني على النفط بما يتراوح بين 50 ألف برميل يوميا و100 ألف برميل يوميا معرض للخطر إذا استمرت الحرب التجارية لفترة أطول، ومع ذلك فإن تحفيزا أقوى لتعزيز الاستهلاك المحلي قد يخفف الخسائر".

وتسبب القرار الذي اتخذته أوبك+ الأسبوع الماضي، والتي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، بزيادة الإنتاج في مايو/أيار بمقدار 411 ألف برميل يوميا في تفاقم تراجع النفط، وهي الخطوة التي يقول المحللون إنها من المرجح أن تدفع السوق إلى فائض.

وتتوقع جولدمان ساكس الآن أن يتراجع سعر برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى 62 و58 دولارا للبرميل بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، وإلى 55 و51 دولارا للبرميل بحلول ديسمبر/كانون الأول 2026.