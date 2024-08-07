النفط يتراجع بفعل زيادة في مخزونات الخام والبنزين بأمريكا

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الأربعاء، بعد انتعاش قصير في الجلسة السابقة بعدما أظهرت بيانات للصناعة زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة، مما عوض المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.27 بالمئة إلى 76.27 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:20 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.34 بالمئة إلى 72.95 دولارا للبرميل.

وارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء ، وأظهرت أرقام معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 176 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس آب حسبما ذكرت المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات المخزون الأسبوعية في الساعة 10:30 صباحا (1430 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء.