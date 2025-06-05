النفط يتراجع بفعل زيادة المخزونات الأمريكية وخفض السعودية للأسعار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الخميس، بعد زيادة مخزونات البنزين والديزل في الولايات المتحدة وخفض السعودية أسعارها لشهر تموز/ يوليو لمشتري الخام الآسيويين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتاً، أو 0.3%، لتصل إلى 64.65 دولاراً للبرميل عند الساعة 00:47 بتوقيت غرينتش.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتاً، أو 0.5%، ليصل إلى 62.58 دولاراً.

وأغلقت أسعار النفط منخفضة نحو 1% يوم أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن مخزونات البنزين والمقطرات في الولايات المتحدة نمت أكثر من المتوقع، مما يعكس ضعف الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.

ومما زاد من ضعف السوق أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، خفضت أسعارها لشحنات الخام إلى المشترين الآسيويين في تموز/ يوليو المقبل إلى أدنى مستوى لها تقريبا في أربع سنوات.

ويأتي خفض الأسعار من جانب السعودية، المنتج الرئيسي للنفط في "أوبك+" مجموعة إنتاج النفط التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا في أعقاب تحرك "أوبك+" خلال عطلة نهاية الأسبوع لزيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا للشهر المقبل.